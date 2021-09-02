«Сбер» перечислит Tax Free. Компания стала оператором возврата иностранцам НДС с покупок

«Сбер» уже создал технологическую платформу Sber Tax Free. На ее сайте сказано, что иностранцы смогут получить возврат до 15% от стоимости покупки с учетом платы на услуги «Сбера». В России ставка НДС с 2019 года составляет 20%.



Для оформления Tax Free сумма покупки должна быть не меньше 10 000 рублей. «Сбер» обещает перечислить деньги в день получения ваучера, который оформляется в магазине при оплате покупки, а затем валидируется на таможне при отъезде из страны.



Система Tax Free заработала в России в апреле 2018 года, в преддверии чемпионата мира по футболу. Сейчас система Tax Free работает в тестовом режиме в 16 регионах, в том числе в Петербурге. Действие пилотного проекта продлено до конца 2021 года.

