Экс-следователя СК Сергея Дубинского из изолятора вернули под домашний арест после отмены приговора за взятку в 5 млн

Процессуальные нарушения нашел Мосгорсуд в рассмотрении дела двух экс-следователей по особо важным делам СК РФ Сергея Дубинского и Андрея Тринева. И отменил их обвинительный приговор.
Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда 2 сентября, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом мера пресечения Дубинскому снова изменена на домашний арест (полковник юстиции провел дома все время предварительного расследования и во время суда из-за найденной болезни), а Тринев продолжает оставаться в изоляторе.
В марте 2021 года Басманный суд признал обоих следователей СК виновными в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагало, что они получили 5 млн рублей от адвоката двух банкиров, подозреваемых в растрате. Дубинский был приговорен к 6 годам лишения свободы, а Тринев к 8 годам в колонии. Оба были лишены специальных званий, им также запретили работать в правоохранительных органах.