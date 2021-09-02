Экс-следователя СК Сергея Дубинского из изолятора вернули под домашний арест после отмены приговора за взятку в 5 млн

Процессуальные нарушения нашел Мосгорсуд в рассмотрении дела двух экс-следователей по особо важным делам СК РФ Сергея Дубинского и Андрея Тринева. И отменил их обвинительный приговор.



Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда 2 сентября, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом мера пресечения Дубинскому снова изменена на домашний арест (полковник юстиции провел дома все время предварительного расследования и во время суда из-за найденной болезни), а Тринев продолжает оставаться в изоляторе.

