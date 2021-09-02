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Экс-следователя СК Сергея Дубинского из изолятора вернули под домашний арест после отмены приговора за взятку в 5 млн

Мосгорсуд отменил приговоры двум экс-следователям центрального аппарата СК по делу о взятке в 5 млн рублей

Процессуальные нарушения нашел Мосгорсуд в рассмотрении дела двух экс-следователей по особо важным делам СК РФ Сергея Дубинского и Андрея Тринева. И отменил их обвинительный приговор.

Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда 2 сентября, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом мера пресечения Дубинскому снова изменена на домашний арест (полковник юстиции провел дома все время предварительного расследования и во время суда из-за найденной болезни), а Тринев продолжает оставаться в изоляторе.

В марте 2021 года Басманный суд признал обоих следователей СК виновными в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагало, что они получили 5 млн рублей от адвоката двух банкиров, подозреваемых в растрате. Дубинский был приговорен к 6 годам лишения свободы, а Тринев к 8 годам в колонии. Оба были лишены специальных званий, им также запретили работать в правоохранительных органах.

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Комментарии (2)

266081655
Ну да.... Какие-то жалкие 5 млн.... Когда умные люди воруют миллиарды....
Петр Петров
Какие процессуальные нарушения?? Права забыли разъяснить им перед задержанием???
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