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Самосвал приподнял BMW на выезде с заправки на Шафировском проспекте

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Груженый самосвал и легковой автомобиль не поделили разгонную полосу в Красногвардейском районе Петербурга днем 2 сентября. В итоге «маленький» повис на задних колесах «большого».

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Шафировском проспекте, на разгонной полосе у заправок Cirkle K и BP, столкнулись самосвал с полным кузовом и легковой BMW. Судя по фото, грузовик поворачивал направо, хотя столкновение произошло перед выездом с АЗС, и там стоят знаки «поворот направо запрещен» и «кирпич».

«Большегруз при повороте, видимо, не заметил седан», — предполагает очевидец. Пробки на проспекте из-за аварии нет.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

Zemlemer
- я водитель неопытный. Думал - проскочу.
- а я водитель со стажем. У меня - хрен проскочишь.
А13579
На самосвале "блондинко", оно куда хочет, туда и повернёт. А непонятные картинки на знаках - не помеха.
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