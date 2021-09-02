Груженый самосвал и легковой автомобиль не поделили разгонную полосу в Красногвардейском районе Петербурга днем 2 сентября. В итоге «маленький» повис на задних колесах «большого».
Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Шафировском проспекте, на разгонной полосе у заправок Cirkle K и BP, столкнулись самосвал с полным кузовом и легковой BMW. Судя по фото, грузовик поворачивал направо, хотя столкновение произошло перед выездом с АЗС, и там стоят знаки «поворот направо запрещен» и «кирпич».
«Большегруз при повороте, видимо, не заметил седан», — предполагает очевидец. Пробки на проспекте из-за аварии нет.