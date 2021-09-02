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Строители назвали наиболее ценных специалистов для отрасли: они отвечают за выбор участка и проектирование

Строители считают наиболее важными специалистов для подбора земельных участков и для полной разработки девелоперского продукта. Таковы результаты опроса «Какие специалисты самые главные в девелопменте», проведенного Институтом развития строительной отрасли.

В опросе приняли участие 98 профессиональных респондентов, и 66,67% из них ответили, что успех девелоперского проекта в наибольшей степени обеспечивают специалисты, ответственные за правильный выбор земельного участка и за создание девелоперского продукта — включая архитектуру, квартирографию, благоустройство. На втором месте оказались сотрудники по взаимодействию с органами власти — их назвали 47,47% респондентов. Третье место поделили работники, ответственные за само строительство, его контроль и продажи, набрав по 43,43%. Больше 30% набрали специалисты, отвечающие за репутацию и PR-сопровождение (34,34%) и взаимодействие с банками (32,32%).

— Специалисты, занявшие первую строчку рейтинга, — это та команда, которая определяет наиболее комфортные условия для будущих жильцов, — отметил Игорь Белов, генеральный директор ГК «Полис Групп». — Именно эти специалисты выбирают востребованные локации и при проектировании стараются учитывать ожидания покупателя. И вторая важная часть успеха застройщика — реализация проектов с надлежащим качеством в указанные сроки. Без опытных и компетентных строителей это сделать невозможно.

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