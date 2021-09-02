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Ушибленный «скорой» светофор в Гатчине продержался несколько дней и упал на автобус

Светофор на главной магистрали Гатчины в Ленобласти сработал как шлагбаум, зацепив попутно автобус. Подкосило его ДТП со скорой, произошедшее несколькими днями ранее.

Как сообщают в группе «АВТО Гатчина», днем 2 сентября на перекрестке проспекта 25-го Октября и улицы Чкалова столб со светофором и знаком пешеходного перехода упал на проезжую часть и приземлился ровно на проезжавший мимо автобус. По словам участника группы Олега, удар едва не пришелся на его легковую машину, но высокий автобус ее спас.

Вечером 30 августа в этот светофор въехала машина скорой помощи. На фото видно, что от удара столб покосился, но устоял. Как пишут в группе, два дня светофор стоял перекошенный, а в среду с ним «что-то делали». «Утром стоял ровный. Вчера его делали! Видимо, так сделали», — отмечает Кристина.

Из-за упавшего светофора проезд в сторону Киевской улицы оказался перегорожен и на проспекте уже больше часа держится плотная пробка.

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