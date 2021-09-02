Прогулка по машине стоила петербуржцу 10 тысяч рублей

Сестрорецкий районный суд прекратил уголовное дело об умышленном повреждении имущества в отношении Владислава Никитина.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 сентября, в июле этого года мужчина под действием горячащих кровь и туманящих сознание напитков у дома 269 по Приморскому шоссе увидел припаркованный автомобиль Hyundai Sonata. Он залез на машину и прошелся по ней, повредил капот, лобовое стекло и крышу. Ремонт автомобиля обошелся владельцу в 29 500 рублей.



Уголовное дело, как отмечает пресс-служба, поступило в суд с постановлением следователя о ходатайстве перед судом о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого. Следствие просило назначить Никитину судебный штраф, потому что он вину признал полностью, раскаялся, а также возместил сумму ремонта автовладельцу и перечислил 1 000 рублей в благотворительный фонд.

