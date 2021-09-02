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Прогулка по машине стоила петербуржцу 10 тысяч рублей

Суд наказал штрафом мужчину, который в Сестрорецке прыгал по машине

Сестрорецкий районный суд прекратил уголовное дело об умышленном повреждении имущества в отношении Владислава Никитина.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 сентября, в июле этого года мужчина под действием горячащих кровь и туманящих сознание напитков у дома 269 по Приморскому шоссе увидел припаркованный автомобиль Hyundai Sonata. Он залез на машину и прошелся по ней, повредил капот, лобовое стекло и крышу. Ремонт автомобиля обошелся владельцу в 29 500 рублей.

Уголовное дело, как отмечает пресс-служба, поступило в суд с постановлением следователя о ходатайстве перед судом о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого. Следствие просило назначить Никитину судебный штраф, потому что он вину признал полностью, раскаялся, а также возместил сумму ремонта автовладельцу и перечислил 1 000 рублей в благотворительный фонд.

Стороны не возражали.

Суд уголовное дело и уголовное преследование в отношении Никитина прекратил, назначив судебный штраф в размере 10 000 рублей.

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Комментарии (3)

Avs7153
Чёй-то я не понял, на 40 тыр. ведь напрыгано?
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