Жители Гатчинского района Ленинградской области вовлечены в операцию по поиску молодой кобылицы. Она похожа на осла, так же пуглива, чтобы удержать находку, лучше сыграть на слабости.

Как сообщила «Фонтанке» хозяйка Александра 2 сентября, лошадь пропала в районе деревни Старые Черницы в последний день лета. Она понесла, испугавшись стада коров, сбросила всадницу и рванула через поле. Скакала как будто в сторону конюшни, но так и не объявилась. Девушка при падении не пострадала.

Фото: предоставила Александра Поделиться Поделиться







Животное зовут Пинта, но между собой её называют Какослик. Прозвище дали за внешнее сходство: на спине тёмная полоса, как у степных ослов. По словам Александры, масть Пинты интересна ещё и зебровидными полосками на передних ногах — такая среди гнедых и рыжих не затеряется.



«У неё есть паспорт, идентификаторы, сделан ДНК-тест, это не бездомная кошка. Такую вторую лошадь, хотя бы по масти, вряд ли вообще найдешь», — говорит хозяйка и предлагает нашедшим вознаграждение.

Пока поиски по окрестностям, ближайшими конюшням и ветклиникам результата не дали. Клич брошен по соцсетям, жители подключаются к розыску и подсказывают небезопасные места и кусты, где лошадь могла зацепиться уздечкой.

На Пинте были чёрное седло и оранжевый вальтрап. Хозяйка заверяет, что животное доброе, но пугливое. Подходить к нему лучше, шурша вкусняшкой. Например, подманить яблоком, к которым лошадь неравнодушна, и аккуратно накинуть на шею верёвку. Тех, кто отловил или только видел Какослика, просят звонить по телефону +7 969 795 55 54.

