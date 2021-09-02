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Какослика редкой масти третий день ищут под Петербургом

Жители Гатчинского района Ленинградской области вовлечены в операцию по поиску молодой кобылицы. Она похожа на осла, так же пуглива, чтобы удержать находку, лучше сыграть на слабости.

Как сообщила «Фонтанке» хозяйка Александра 2 сентября, лошадь пропала в районе деревни Старые Черницы в последний день лета. Она понесла, испугавшись стада коров, сбросила всадницу и рванула через поле. Скакала как будто в сторону конюшни, но так и не объявилась. Девушка при падении не пострадала.

Фото: предоставила Александра
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Животное зовут Пинта, но между собой её называют Какослик. Прозвище дали за внешнее сходство: на спине тёмная полоса, как у степных ослов. По словам Александры, масть Пинты интересна ещё и зебровидными полосками на передних ногах — такая среди гнедых и рыжих не затеряется.

«У неё есть паспорт, идентификаторы, сделан ДНК-тест, это не бездомная кошка. Такую вторую лошадь, хотя бы по масти, вряд ли вообще найдешь», — говорит хозяйка и предлагает нашедшим вознаграждение.

Пока поиски по окрестностям, ближайшими конюшням и ветклиникам результата не дали. Клич брошен по соцсетям, жители подключаются к розыску и подсказывают небезопасные места и кусты, где лошадь могла зацепиться уздечкой.

На Пинте были чёрное седло и оранжевый вальтрап. Хозяйка заверяет, что животное доброе, но пугливое. Подходить к нему лучше, шурша вкусняшкой. Например, подманить яблоком, к которым лошадь неравнодушна, и аккуратно накинуть на шею верёвку. Тех, кто отловил или только видел Какослика, просят звонить по телефону +7 969 795 55 54.

Фото: предоставила Александра

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Комментарии (11)

Cashmare
а шуршать яблоком - это как?
AlBerkut
А искать у какокочевых какоцыган в какоконюшне какотабора ещё каконепробовали?
Какорекомендую😎
SU LUX INN
у какоцыган не Пробовали поискать?
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