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Росреестр: Половина сделок по ипотеке заключается в цифровом формате

Количество онлайн-сделок по ипотеке увеличилось в 5 раз с начала 2020 года, и их доля достигла 50%. Об этом сообщила в рамках ВЭФ-2021 заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

До конца года планируется довести этот показатель до 60%, отметила она. В частности, вместе с банком ВТБ до конца года планируется разработать и запустить механизм полностью цифрового рефинансирования ипотеки. Как сообщил зампред банка ВТБ Анатолий Печатников, на данный момент необходимость визитов в банк минимизирована до одного раза — такие договоренности достигнуты с Росреестром на Восточном экономическом форуме.

Сегодня рефинансирование занимает треть от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ, отметили в банке. За восемь месяцев этого года более 67 тысяч заемщиков других банков рефинансировали здесь кредиты почти на 150 млрд рублей.

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