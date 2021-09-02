Росреестр: Половина сделок по ипотеке заключается в цифровом формате

Количество онлайн-сделок по ипотеке увеличилось в 5 раз с начала 2020 года, и их доля достигла 50%. Об этом сообщила в рамках ВЭФ-2021 заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.



До конца года планируется довести этот показатель до 60%, отметила она. В частности, вместе с банком ВТБ до конца года планируется разработать и запустить механизм полностью цифрового рефинансирования ипотеки. Как сообщил зампред банка ВТБ Анатолий Печатников, на данный момент необходимость визитов в банк минимизирована до одного раза — такие договоренности достигнуты с Росреестром на Восточном экономическом форуме.

