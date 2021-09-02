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Политех, Горный, ИТМО и СПбГУ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии THE

Петербургские вузы вошли в список самых престижных университетов мира

Рекордное число российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Об этом говорится в рейтинге THE World University Rankings 2022, опубликованном 2 сентября.

В рейтинге представлены 1 662 учебных заведения из 99 стран, 60 из них из России. Лидирующую позицию среди российских вузов сохранил МГУ. Университет занял 158-ю строчку, улучшив прошлогоднюю позицию на 16 пунктов.

«МГУ продолжает демонстрировать очень высокие показатели репутации среди академических кругов, у него также очень хорошие связи с промышленностью и бизнесом, а этот показатель — один из самых высоких в мире. Та же область, которая требует улучшения, — цитируемость научных статей», — отметил в разговоре с ТАСС шеф-редактор рейтинга Фил Бейти.

Вслед за МГУ идут МФТИ (группа вузов с позициями от 201-й до 250-й), Петербургский Политех, Высшая школа экономики (оба 301–350-я), МИФИ и Горный университет (оба 401–500-я), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донской государственный технический университет (501–600-я). В группу 601–800-й попали Томский государственный университет, МИСиС, ИТМО, Российский университет дружбы народов, СПбГУ, Московский государственный строительный университет.

Первую строчку в рейтинге шестой год подряд занял Оксфордский университет в Великобритании, а вторую позицию делят два вуза из США — Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. В целом в топ-10, как и в прошлые годы, представлены вузы исключительно из США и Великобритании.

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Комментарии (5)

Милая +
Играем по чужим правилам. Кто игру (конкурс) придумал, тот и рулит. Основной показатель - публикации и цитируемость в иностранных (американских) журналах. У технарей нет секретов-открытий от наших мировых конкурентов?
efela
Какое то странное лидерство, начиная со второй сотни.
Петр Петров
Лидирующие места занимаем!!! Ура Товарисчи!!
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