Политех, Горный, ИТМО и СПбГУ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии THE

Рекордное число российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Об этом говорится в рейтинге THE World University Rankings 2022, опубликованном 2 сентября.



В рейтинге представлены 1 662 учебных заведения из 99 стран, 60 из них из России. Лидирующую позицию среди российских вузов сохранил МГУ. Университет занял 158-ю строчку, улучшив прошлогоднюю позицию на 16 пунктов.



«МГУ продолжает демонстрировать очень высокие показатели репутации среди академических кругов, у него также очень хорошие связи с промышленностью и бизнесом, а этот показатель — один из самых высоких в мире. Та же область, которая требует улучшения, — цитируемость научных статей», — отметил в разговоре с ТАСС шеф-редактор рейтинга Фил Бейти.

