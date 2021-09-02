В Пскове возбудили уголовное дело из-за «фашистов», которые привезли в приют кошек в полиэтиленовых мешках

В Пскове возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В местный приют «Лесопилка» привезли кошек в полиэтиленовых мешках — одно животное погибло, остальных удалось спасти.
О возбуждении дела 1 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД. Мужчина, который привез кошек в приют, сказал, что передать «это» его попросила некая женщина. Сейчас причастное лицо устанавливают.
Сам инцидент произошел в конце июля. Как написали в сообществе «Зоозащита. Псков», мужчина приехал с женой и передал работникам приюта коробки, в которых были кошки — в полиэтиленовых мешках из-под сахара. Визитеры рассказали, что привезли животных по просьбе соседей их умершей хозяйки — якобы это они поймали и упаковали кошек.
«Все кошки просто кипели от температуры. Остужать пришлось водой, вентилятором, просто полотенцами. Кошек рвало постоянно. Когда остужали кошек, маленьких подростков (они очень пострадали и были в худшем состоянии, чем взрослые), в голову лезло только одно — фашисты, газовые камеры, адская смерть от удушья. Трясло всех нас. Взрослые мужчины не могли прийти в себя», — написала представительница приюта.
13 несчастных удалось выходить, а один кот умер еще по дороге. Представители приюта утверждают, что водитель с женой не могли не видеть, в каком состоянии находятся кошки: по их словам, один мешок, замотанный скотчем, лежал в машине даже без коробки.