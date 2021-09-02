«Нам пора готовиться к смерти?» В центре Петербурга сработала система оповещения, и кажется, сработает ещё не раз

«Сирены на «Владимирской» / «Достоевской» в 11:30. Была ли это проверка системы оповещения, или нам пора готовиться к смерти?» — спросила петербурженка.



Она пояснила, что слышала сирену и слова «Внимание!» примерно в 200 метрах от метро, продолжалось это около четырёх минут. В Смольном граждан попросили пока не беспокоиться.



«При плановом техническом обслуживании оборудования обнаружили техническую неисправность, которую сразу же во время обслуживания и устранили. Централизованная проверка будет в октябре, сообщим о ней чуть позже дополнительно», — рассказали в комитете по информатизации.

