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«Нам пора готовиться к смерти?» В центре Петербурга сработала система оповещения, и кажется, сработает ещё не раз

В центре Петербурга рядом со станцией метро «Владимирская» сработала сирена оповещения

«Без объявления войны» 2 сентября в центре Петербурга сработала сирена оповещения. Об этом «Фонтанке» рассказала читательница Елена.

«Сирены на «Владимирской» / «Достоевской» в 11:30. Была ли это проверка системы оповещения, или нам пора готовиться к смерти?» — спросила петербурженка.

Она пояснила, что слышала сирену и слова «Внимание!» примерно в 200 метрах от метро, продолжалось это около четырёх минут. В Смольном граждан попросили пока не беспокоиться.

«При плановом техническом обслуживании оборудования обнаружили техническую неисправность, которую сразу же во время обслуживания и устранили. Централизованная проверка будет в октябре, сообщим о ней чуть позже дополнительно», — рассказали в комитете по информатизации.

В начале октября все громкоговорители Петербурга хором предупредят горожан. Вероятно, перед этим днём будет немало «репетиций».

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Комментарии (10)

aaignat
«Нам пора готовиться к смерти?» а вы ещё не готовы или думаете жить вечно, словно клонируемый бункерный?
Cashmare
в октябре суровым и сосредоточенным голосом объявят о наступлении четвертой волны, введении режима самой повышенной готовности, и разгонят всех по домам, ибо времени на раскачку нет
Modest_5e4ce41f7533b
Это вы от любого попа услышите.
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