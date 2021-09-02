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Криминальный авторитет Абуладзе нашелся в Испании. Он сбежал из суда под Новый год

Левана Сухумского Абуладзе задержали в Испании с украинским паспортом

При попытке попасть на территорию Испании с поддельным украинским паспортом был задержан криминальный авторитет Леван Абуладзе. В России его судят за занятие высшего положения в преступной иерархии.

О поимке вора в законе 2 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную полицию Испании. Абуладзе задержали в аэропорту Барселоны. Местные правоохранительные органы считают, что он собирался анонимно «руководить своей организацией». К поимке «авторитетного» пассажира также была привлечена полиция Грузии.

Абуладзе сбежал из России во второй половине декабря прошлого года. Весной его собирались депортировать из России, но к осени возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Мужчину доставили в суд на меру пресечения во Владимире, адвокаты настояли, чтобы с него сняли наручники, так как он еще не был арестован. Леван отпросился у конвоя в туалет и благополучно сбежал.

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Комментарии (2)

266203200
Кому авторитет, другим шваль уголовная.
hal9000
коклы немогли ему нормальный паспорт чтоли дать...теперь он тоже будет против коклов...кинули жестко..)
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