Криминальный авторитет Абуладзе нашелся в Испании. Он сбежал из суда под Новый год

При попытке попасть на территорию Испании с поддельным украинским паспортом был задержан криминальный авторитет Леван Абуладзе. В России его судят за занятие высшего положения в преступной иерархии.

О поимке вора в законе 2 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную полицию Испании. Абуладзе задержали в аэропорту Барселоны. Местные правоохранительные органы считают, что он собирался анонимно «руководить своей организацией». К поимке «авторитетного» пассажира также была привлечена полиция Грузии.