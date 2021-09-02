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Группа «БТК» привлекла кредит в миллиард рублей для завершения строительства битумного терминала в порту Петербурга

В порту Петербурга появится битумный терминал стоимостью 1,2 млрд рублей

Группа «БТК» получила финансирование для своего проекта развития наливного терминала в порту Петербурга на Турухтанных островах. Под него уже намыты 1,4 га земли и построены три новых причала.

Кредит на 1,047 млрд рублей предприятиям группы «БТК» выдал банк «Санкт-Петербург». Финансисты отмечают, что срок кредита составит 6 лет. В рамках проекта нынешний небольшой терминал по перевалке нефтепродуктов существенно расширит свои мощности. Помимо грузов, которые уже сейчас обрабатывает терминал, — мазута, судового топлива и дизтоплива — по завершении проекта модернизации он сможет переваливать и хранить битум и гудрон, а также производить модифицированные битумы с добавлением пластификатов.

Ранее в прессе генеральный директор «БТК» Станислав Корнеев рассказывал, что общая стоимость проекта составит 1,2 млрд рублей. Запуск новых мощностей позволит добавить к нынешним объемам перевалки около 1,2 млн тонн мазута — еще примерно 300–400 тыс. тонн битума. Три новых причала на намывных территориях будут использоваться как для отгрузки нефтепродуктов, так и для технического и аварийно-спасательного флота, который также работает в составе «БТК».

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