Группа «БТК» привлекла кредит в миллиард рублей для завершения строительства битумного терминала в порту Петербурга

Группа «БТК» получила финансирование для своего проекта развития наливного терминала в порту Петербурга на Турухтанных островах. Под него уже намыты 1,4 га земли и построены три новых причала.



Кредит на 1,047 млрд рублей предприятиям группы «БТК» выдал банк «Санкт-Петербург». Финансисты отмечают, что срок кредита составит 6 лет. В рамках проекта нынешний небольшой терминал по перевалке нефтепродуктов существенно расширит свои мощности. Помимо грузов, которые уже сейчас обрабатывает терминал, — мазута, судового топлива и дизтоплива — по завершении проекта модернизации он сможет переваливать и хранить битум и гудрон, а также производить модифицированные битумы с добавлением пластификатов.

