В Омске прохожие поставили на колёса перевернувшуюся в результате ДТП маршрутку. Видео с толпой сплочённых мужчин разошлось по соцсетям 2 сентября, сама авария случилась накануне.
В УМВД России по Омской области рассказали порталу Om1, что, по предварительным данным, 44-летняя женщина на легковой двигалась со стороны Ленинградского моста. На пересечении с проспектом Карла Маркса она выехала на красный сигнал светофора и столкнулась с маршруткой, которая опрокинулась от удара на правый бок. В её салоне находилось 12 пассажиров. Медицинская помощь потребовалась трём из них, а также водителю-женщине.