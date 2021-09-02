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В Омске два десятка мужчин поставили на колёса перевернувшуюся в ДТП маршрутку с пассажирами

Перевернувшуюся после ДТП маршрутку в Омске поставили на колёса прохожие

В Омске прохожие поставили на колёса перевернувшуюся в результате ДТП маршрутку. Видео с толпой сплочённых мужчин разошлось по соцсетям 2 сентября, сама авария случилась накануне.

В УМВД России по Омской области рассказали порталу Om1, что, по предварительным данным, 44-летняя женщина на легковой двигалась со стороны Ленинградского моста. На пересечении с проспектом Карла Маркса она выехала на красный сигнал светофора и столкнулась с маршруткой, которая опрокинулась от удара на правый бок. В её салоне находилось 12 пассажиров. Медицинская помощь потребовалась трём из них, а также водителю-женщине.

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