Хакеры взломали The Bell и от его имени разослали «странный провокационный текст» о выборах

Читатели The Bell получили рассылку с призывом «бойкота выборов». Издание сообщило о кибератаке.

«Нас снова взломали. Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли», — говорится 2 сентября в Telegram-канале The Bell.

В отправленном от имени издания сообщении утверждается, что «бойкот выборов — единственное правильное решение». Авторы рассылки полагают, что исход якобы предрешен, а большинство партий могут быть «спойлерами».