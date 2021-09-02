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Хакеры взломали The Bell и от его имени разослали «странный провокационный текст» о выборах

Читатели The Bell получили рассылку с призывом «бойкота выборов». Издание сообщило о кибератаке.

«Нас снова взломали. Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли», — говорится 2 сентября в Telegram-канале The Bell.

В отправленном от имени издания сообщении утверждается, что «бойкот выборов — единственное правильное решение». Авторы рассылки полагают, что исход якобы предрешен, а большинство партий могут быть «спойлерами».

Это не первая кибератака на The Bell. Так, в конце августа сайт перестал открываться.

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Комментарии (3)

Oleg_I
Обязательно идите на выборы. Чем выше явка, тем сложнее для власти изменять результат.
Ruth D. Armstead
"Нас снова взломали. Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли"
Чем докажете, уважаемые?
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