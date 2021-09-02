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«Коротыш» выгнал на набережную Мойки четыреста человек из колледжа телекоммуникаций Кренкеля

Второй день учебного года в Санкт-Петербургском колледже телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля начался с сигнала тревоги. Проверять здание приехали пожарные.

Скопление пожарной техники на набережной реки Мойки утром 2 сентября заметил корреспондент «Фонтанки». Ближе к Невскому проспекту выстроились как минимум девять расчётов, из колледжа тем временем выходили студенты.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что в 9:37 поступил сигнал из колледжа телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля на набережной Мойки, 61. Пока сотрудники проверяли электрощитки и осматривали здание, с улицы за ними наблюдали 405 эвакуированных — 360 студентов и 45 работников колледжа.

Причину тревоги нашли на четвёртом этаже: в одном из учебных классов произошло короткое замыкание в плафоне светильника. «Погибших и пострадавших нет. Учебный процесс не нарушен. Все эвакуированные вернулись в помещения», — добавили в ведомстве.

© Фонтанка.Ру

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