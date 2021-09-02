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В Приморском районе сократили количество отделов полиции с 6 до 3. Но приезжать на вызовы сотрудники будут быстрее

В Приморском районе из шести отделов полиции сделали три

В УМВД Приморского района прошла масштабная реорганизация. В главке обещают, что присутствие полиции «на земле» увеличится в 1,5–2 раза.

Как сообщает 2 сентября пресс-служба ГУ МВД, изменения в структуре управления МВД России по Приморскому району вступили в силу 1 сентября. Шесть территориальных отделов полиции объединены в три: 34-й отдел полиции присоединен к 25-му, 44-й отдел — к 35-му, а 53-й отдел — к 86-му.

В главке отмечают, что так как Приморский самый крупный район Петербурга, то было принято решение уйти от привычного исторического территориального деления района на шесть отделов полиции. Оно, считают в ГУ МВД, лишь распыляло силы полиции и не позволяло оперативно реагировать на вызовы.

Теперь за счет ликвидации лишней управленческой прослойки в каждом отделе в дежурной части каждого отдела будет пять сотрудников вместо двух, а штат участковых и оперативников уголовного розыска увеличится в полтора раза. Плюс в каждом отделе появится свое следственное подразделение, а значит, будет собственная следственно-оперативная группа.

«Это позволит решить важную задачу, которая чаще всего волнует горожан, — быстрота реагирования полиции на обращения граждан», — уверены в ГУ МВД.

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Комментарии (7)

Софокл Аристархович
Что то забыли, что и нагрузка увеличится: как на "земельных" сотрудников (ведь "земли" и "численности населения на ней" прибавится), так и на Дежурные части.
Было 5 сотрудников на 100 человек /на двух "кустах"/, а теперь {допустим} 8 сотрудников на 200 человек. Средняя нагрузка выросла 5 человек. Посмотрим как может возрасти количество звонков пострадавших, если аппаратура сможет выдержать увеличенную нагрузку.
Какое-то латентное сокращение личного состава!!!
p.s.: а в это время на улицах района...……./дальшей придумайте сами/
piterez
У меня нет слов о пресловутый оптимизации, был я в двух из названных отделения, чтобы написать заявление. Меня поразило нищебродство отделений, не было бумаги и ручки, чтобы написать заявление... Хорошо имел с собой... На одного следователя в месяц до 10 тыс. обращений... Бензина для служебного автопарка не хватает, рабочих автовобилей в обрез, приходится на своих машинах выезжать на вызовы, связь в отделении из 45ого года, когда брали Берлин, стены и потолки обшарпанные, полы разбитые. Извините, я не сотрудник полиции, а отображают вид со стороны, кто этот барак породил - главк воров и коррупционкров!!! Банда рулит страной, им сильная полиция не нужна!!!
Brevnault
Полумеры. Надо сократить до одного. Одного участкового и его начальников.
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