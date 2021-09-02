В Приморском районе сократили количество отделов полиции с 6 до 3. Но приезжать на вызовы сотрудники будут быстрее

В УМВД Приморского района прошла масштабная реорганизация. В главке обещают, что присутствие полиции «на земле» увеличится в 1,5–2 раза.
Как сообщает 2 сентября пресс-служба ГУ МВД, изменения в структуре управления МВД России по Приморскому району вступили в силу 1 сентября. Шесть территориальных отделов полиции объединены в три: 34-й отдел полиции присоединен к 25-му, 44-й отдел — к 35-му, а 53-й отдел — к 86-му.
В главке отмечают, что так как Приморский самый крупный район Петербурга, то было принято решение уйти от привычного исторического территориального деления района на шесть отделов полиции. Оно, считают в ГУ МВД, лишь распыляло силы полиции и не позволяло оперативно реагировать на вызовы.
Теперь за счет ликвидации лишней управленческой прослойки в каждом отделе в дежурной части каждого отдела будет пять сотрудников вместо двух, а штат участковых и оперативников уголовного розыска увеличится в полтора раза. Плюс в каждом отделе появится свое следственное подразделение, а значит, будет собственная следственно-оперативная группа.
«Это позволит решить важную задачу, которая чаще всего волнует горожан, — быстрота реагирования полиции на обращения граждан», — уверены в ГУ МВД.