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«Дружат против России». В Кремле прокомментировали переговоры Зеленского и Байдена

Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на тему России в переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«Там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — цитирует 2 сентября заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, тема России находилась «высоко в повестке» на переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского, однако «со знаком «минус»». В Кремле считают, что такой подход лидеров двух стран «вызывает только сожаление».

Президенты США и Украины провели личную встречу 1 сентября. Байден заверил, что Вашингтон поддержит Киев «перед лицом российской агрессии».

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Комментарии (3)

Steam
Пучеглаз себя с Россией спутал
Аппаратчик мокрой классификации
Может они ещё и против адекватных(тм) талибов** что-то замышляют?!! :))
265947515
Дима УЗНАЛ о переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского,
редчайший случай. Он что то, где то, услышал. Информированный наш.
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