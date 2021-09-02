«Дружат против России». В Кремле прокомментировали переговоры Зеленского и Байдена

Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на тему России в переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«Там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — цитирует 2 сентября заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, тема России находилась «высоко в повестке» на переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского, однако «со знаком «минус»». В Кремле считают, что такой подход лидеров двух стран «вызывает только сожаление».