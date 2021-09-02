Вместе со школьниками в Петербург вернулись серьезные утренние пробки

На два балла вырос уровень оценки ситуации на дорогах Петербурга по сравнению с августом. Заторы и аварии распределились по всему городу.

Как следует из аналитических данных дорожного сервиса «Яндекса», на полдесятого утра 2 сентября в городе 7 баллов. Серьезные заторы на Октябрьской набережной и Заневском проспекте, стоит Шафировский, местами «краснеет» КАД, плотно на Энгельса и Испытателей, Софийская и Московское шоссе тоже частично парализованы.

В центре города хуже всего на Литейном мосту, Садовой и набережной Фонтанки.