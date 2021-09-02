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Вместе со школьниками в Петербург вернулись серьезные утренние пробки

На два балла вырос уровень оценки ситуации на дорогах Петербурга по сравнению с августом. Заторы и аварии распределились по всему городу.

Как следует из аналитических данных дорожного сервиса «Яндекса», на полдесятого утра 2 сентября в городе 7 баллов. Серьезные заторы на Октябрьской набережной и Заневском проспекте, стоит Шафировский, местами «краснеет» КАД, плотно на Энгельса и Испытателей, Софийская и Московское шоссе тоже частично парализованы.

В центре города хуже всего на Литейном мосту, Садовой и набережной Фонтанки.

Утренние пробки в августе были на два балла меньше. По наблюдением горожан, дорога до работы с началом учебного года по времени увеличилась вдвое.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

AP-SPb
Просто давно пора вернуть жёсткие советские привязки: школа/сад/поликлиника/больница только по прописке, прописка по факту проживания. По части школ исключение только в случае специализированных (которых строго ограниченное количество) и только для старших классов. И все, пробок будет кратно меньше, пользы для всех кратно больше.
Да, для специфических национальностей, если срок проживания меньше, допустим, лет 50, право посещать школы/д/с только в определённых локациях. Чтоб не было засилья мигрантов. Да и вообще неплохо бы ввести сегрегацию на основании индекса оседлости.
alexpv
Вот меня тоже это настораживает уже давно, как только начинаются каникулы тоже пробки исчезают, получается, что основная часть автомобилистов это не сотрудники спешащие на работу, а мамаши, развозящие чад по школам и студенты на папиных авто.
Куда катится экономика этой страны страшно представить.
McGillavry
Если бы у нас не считалось нормальным, что ребёнок идёт в школу если не через весь город, то через пол-района, то таких пробок было бы меньше. Но ведь партии национального позора нет дела до таких мелочных проблем.
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