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«Вектор» намерен снять с производства «ЭпиВакКорону»

«Вектор» намерен перейти на производство трехкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона-Н» вместо предыдущей версии. В центре утверждают, что вакцины для потребителя ничем не отличаются.

Об этом РИА Новости 2 сентября рассказала замдиректора центра Татьяна Непомнящих. По ее словам, этот вариант разработки «Вектора» легче масштабировать, отличается он только технологией производства. Непомнящих утверждает, что «ЭпиВакКорона-Н» специально была создана для того, чтобы заменить предыдущий вариант.

Вакцина задумана как трехкомпонентная. Между первой и второй дозами должен пройти 21 день, дальше — еще 60.

«ЭпиВакКорона-Н» еще не выпущена в гражданский оборот. Ее зарегистрировали в конце августа.

Разработка «Вектора» привившимися была подвергнута критике. Утверждалось, что после нее не вырабатывается иммунитет к коронавирусу.

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Комментарии (5)

nuga
Одержимость.
kоt-obormot
Таджиков много. А теперь еще и беженцы с Афганистана.
Павел Михайлов
Не мелочитесь. Переходите сразу на 7 компонентную. Что бы гарантированно уничтожить естественный иммунитет.
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