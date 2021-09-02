«Вектор» намерен снять с производства «ЭпиВакКорону»

«Вектор» намерен перейти на производство трехкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона-Н» вместо предыдущей версии. В центре утверждают, что вакцины для потребителя ничем не отличаются.

Об этом РИА Новости 2 сентября рассказала замдиректора центра Татьяна Непомнящих. По ее словам, этот вариант разработки «Вектора» легче масштабировать, отличается он только технологией производства. Непомнящих утверждает, что «ЭпиВакКорона-Н» специально была создана для того, чтобы заменить предыдущий вариант.

Вакцина задумана как трехкомпонентная. Между первой и второй дозами должен пройти 21 день, дальше — еще 60.