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Похищение с расчленением. За воровство в Петербурге задержаны кочевники

Задержаны угонщики коров в Красносельском районе

Житель Красносельского района заявил в полицию о краже двух коров и быка. За сутки похищенных нашли, но не всех целыми.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона 2 сентября, о пропаже черно-белой Вербы, рыже-белой коровы оршинской породы и бычка фермер сообщил 30 августа. Все исчезнувшие были молоды, от года до полутора лет. Пропали животные во время выпаса на территории Красного Села. Ущерб заявитель оценил в 400 тысяч рублей.

В ту же ночь подозреваемых нашли, причем далеко — в поселке Сиверский. Ими оказались три представителя кочевого народа. Коровы целы, а вот бычка на момент задержания преступников успели зарезать и разделать. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

© Фонтанка.Ру

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