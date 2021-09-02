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В США за полгода выбросили 15 млн доз коронавирусной вакцины

Аптечные сети и местные власти выбросили больше 15 млн ампул с коронавирусной вакциной на территории США, сообщает 2 апреля NBC. Это не так много по сравнению с привитыми.

По данным телеканала, больше всех выбросили в аптечной сети Walgreens, 2,6 млн доз. CVS не использовали 2,3 млн, аптеки Walmart — 1,6 млн, а Rite Aid — 1,1 млн. Власти штатов тоже избавлялись от вакцины, но точный объем не называется, не все предоставили данные.

При этом по назначению Америка использовала 368 млн доз. Причины уничтожения вакцины разные — повреждение ампул, нарушение условий хранения и другие.

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Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
Лучше бы нашим пенсионерам отдали. И нашим неимущим врачам-учителям.
Dim22
России это не грозит, у нас все "правильно" храниться , не всегда срабатывает , но храниться и транспортируется правильно.
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