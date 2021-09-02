Не вернулись с удаленки. Число тех, кто окончательно отказался от офисов, за пандемию выросло в тысячу раз

До пандемии в России работали откуда им вздумается всего 30 000 тысяч человек. Сейчас почти все желающие вернулись в офисы, а за их пределами остались миллионы.

Данные на 2 сентября приводит министр труда Антон Котяков. По его словам, в пик пандемии около шести миллионов человек работали удаленно. Так и остались дома примерно половина из них, хотя в целом рынок труда вышел на докризисный уровень.

В центрах занятости на учете остаются примерно миллион россиян, в худшие дни локдауна их было почти четыре миллиона. Большая половина нынешних безработных имеют образование школьного уровня.