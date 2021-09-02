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Сколько будут платить за рождение ребенка в России в следующем году, рассказал глава Минтруда

Материнский капитал увеличится за рождение первенца и второго ребенка с 2022 года. Индексация прибавила 20 тысяч.

Сумму 2 сентября назвал глава Минтруда Антон Котяков РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Проект бюджета Пенсионного фонда предполагает, что за первого ребенка в следующем году будут платить 503 тысячи рублей и 665 — за второго. Если выплата на первого уже была получена, то доплата за следующего составит почти 162 тысячи.

Сейчас выплата на первенца 483 тысячи, за второго — 639. Сертификат на маткапитал выдает Пенсионный фонд.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
На Кавказе нарожают ещё 500 тыс "бумажных" детей, а с обналичкой маткапитала там никогда проблем не было.
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