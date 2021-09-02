Всем — по 75 000. «Новые люди» предложили базовую ставку для российских учителей

Поделиться Поделиться







Речь об этом шла на состоявшемся 29 августа обсуждении проблем российской школы. Мероприятие прошло в поселке Листвянка, под открытым небом. На встречу приехали учителя и директора школ из Ангарска, Иркутска и Усолья-Сибирского, а также представители партии.

Иркутская область в этом отношении похожа на многие другие регионы России.

Местные власти признают: скоро учить детей будет некому. Недовольные зарплатами учителя уезжают в другие регионы. Большинство преподавателей старше 50 лет. В педагогические вузы никто не хочет поступать.



Представители партии заявили: если проблему не решать, то через несколько лет образование ждет большой кризис — учителей в школах просто не будет. Они также подчеркнули, что понимают корень происходящего: низкая зарплата. По их словам, люди сейчас работают на двух и более ставках — это очень большая нагрузка.

Поделиться Поделиться







Также они привели цифры: в конце 90-х в стране было 1,8 млн учителей, а сейчас чуть больше миллиона. При этом учеников не убавляется, и рождаемость растет. По мнению членов партии, базовая ставка педагога снимет часть проблем.

«Материальная сторона играет важную роль. Если мы не беспокоимся о том, на что покупать продукты и одежду, то и настрой на работу будет только позитивным. А ещё важно, чтобы у нас была свобода творчества и выбора», — отметила участница встречи, учитель одной из ангарских школ Ирина Деева.

Также «Новые люди» хотят усилить роль школьных советов. Чтобы родители решали, что будут есть их дети, на что тратить бюджет школы, выбирали дополнительные иностранные языки и факультативы. Партия выступает за разнообразие учебных методик вместо всеобщей стандартизации и за упразднение Рособрнадзора — чтобы избавить школу от лишних отчётов и не превращать учителей в чиновников.

