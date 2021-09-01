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В Северной Осетии женщина на глазах у старшего сына сбросила в Терек младшего ребенка

Мать попыталась утопить своего девятилетнего сына в Северной Осетии, столкнув его в Терек. Свидетелем стал старший брат пострадавшего, который позвал на помощь.

«Первого сентября в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Кировском районе республики женщина скинула своего ребенка в реку Терек», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета. 11-летний брат ребенка бросился к автодороге, остановил автомобиль и попросил спасти мальчика. Мужчина побежал к реке и вытащил 9-летнего ребенка, который смог схватиться за дерево.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемая задержана. «В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения», — добавили в ведомстве.

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Может так она.., крестила его, слишком мало информации.., важно чтобы Дети.. - Никогда не пострадали! ;
Михаил Петров-Водкин
У племён Северного Кавказа есть особый негласной кодекс поведения, который был создан в древности и представляет собой сложную систему норм и правил. Они до сих пор встречаются в обычной жизни, как в приведённом случае.
Nafanka
Маму на время под контроль врачей, потом на поруки села... возможно, ребёнок неуважительно отозвался о ней или о старших, а в горах такое не прощают и чтут "традиции предков" сильнее, чем УК, старшего ребёнка - поощрить за смекалку и... спасение утопающего... дяденьку, что помог - наградить... опеку обязать присматривать за семьёй...
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