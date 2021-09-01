В Северной Осетии женщина на глазах у старшего сына сбросила в Терек младшего ребенка

Мать попыталась утопить своего девятилетнего сына в Северной Осетии, столкнув его в Терек. Свидетелем стал старший брат пострадавшего, который позвал на помощь.



«Первого сентября в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Кировском районе республики женщина скинула своего ребенка в реку Терек», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета. 11-летний брат ребенка бросился к автодороге, остановил автомобиль и попросил спасти мальчика. Мужчина побежал к реке и вытащил 9-летнего ребенка, который смог схватиться за дерево.

