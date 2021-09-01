Два игрока «Зенита» вошли в состав сборной России против Хорватии. Это первая игра команды под руководством Карпина

3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.



На данный моме...нт приходится экономить на еде и лекарствах.



если ост.авите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.



Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.