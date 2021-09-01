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Два игрока «Зенита» вошли в состав сборной России против Хорватии. Это первая игра команды под руководством Карпина

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Хорватией

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал состав на свой первый официальный матч во главе национальной команды против Хорватии в квалификации ЧМ-2022. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 1 сентября, игра начнется в 21:45.

С первых минут на поле выйдут: Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия (капитан), Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Александр Головин, Алексей Миранчук, Алексей Ионов.

Карпин возглавил команду в конце июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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Комментарии (5)

266222919
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт приходится экономить на еде и лекарствах.

если ост.авите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
Vasya11
Бизнес, и ничего личного к спорту.
grannie
Ваще без нападающих - это по-настоящему Сильно.
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