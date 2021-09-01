Два игрока «Зенита» вошли в состав сборной России против Хорватии. Это первая игра команды под руководством Карпина

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал состав на свой первый официальный матч во главе национальной команды против Хорватии в квалификации ЧМ-2022. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 1 сентября, игра начнется в 21:45.
С первых минут на поле выйдут: Маринато Гилерме, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия (капитан), Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Александр Головин, Алексей Миранчук, Алексей Ионов.
Карпин возглавил команду в конце июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова.