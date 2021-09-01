FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
73.19р86.39р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

«Турецкий Пентагон» может построить создатель Лахта Центра

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале строительства комплекса зданий для всех оборонных ведомств. Наблюдатели увидели в нем отсылки к Пентагону.

О торжественной церемонии рассказало турецкое агентство Anadolu. Проект «Полумесяц и звезда» предполагается реализовать в 2023 году, когда республике исполнится 100 лет. В зданиях разместятся министерство национальной обороны, генштаб, командование всех видов вооруженных сил. Общая площадь составит 12,6 млн квадратных метров, из них 890 тыс. квадратных метров — крытые помещения. В здании, построенном в форме полумесяца, расположатся конференц-залы, посередине соорудят плац площадью 23 тыс. квадратных метров.

При этом наблюдатели отмечают, что форма здания напоминает не только полумесяц, но и американский Пентагон.

NTV сообщило, что в церемонии принял участие Эрман Ылыджак, глава Rönesans Holding и один из богатейших людей Турции. Yetkin Report также называет его участником строительства. Зарегистрированная им в России компания Renaissance Construction является крупнейшим иностранным подрядчиком в стране. В число ее проектов входят башня «Федерация» на территории Москва-сити и Лахта Центр в Петербурге. Также компания участвовала в строительстве торговых комплексов «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Пик», заводов «Форд», «Хёндай», пивзавода «Балтика» и других крупных объектов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264940801
Значит кому то из наших было Очень выгодно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний