Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале строительства комплекса зданий для всех оборонных ведомств. Наблюдатели увидели в нем отсылки к Пентагону.
О торжественной церемонии рассказало турецкое агентство Anadolu. Проект «Полумесяц и звезда» предполагается реализовать в 2023 году, когда республике исполнится 100 лет. В зданиях разместятся министерство национальной обороны, генштаб, командование всех видов вооруженных сил. Общая площадь составит 12,6 млн квадратных метров, из них 890 тыс. квадратных метров — крытые помещения. В здании, построенном в форме полумесяца, расположатся конференц-залы, посередине соорудят плац площадью 23 тыс. квадратных метров.
При этом наблюдатели отмечают, что форма здания напоминает не только полумесяц, но и американский Пентагон.
#Turkey:— AceJace™ (@AceJaceu) August 30, 2021
The Turkish President announced that they will gather its National Defense Ministry, General Staff, and the three branches of its Military into a single, hi-tech headquarters building.#TSK #TAF #MIT #Turkey2023 pic.twitter.com/sDru22WxHl
NTV сообщило, что в церемонии принял участие Эрман Ылыджак, глава Rönesans Holding и один из богатейших людей Турции. Yetkin Report также называет его участником строительства. Зарегистрированная им в России компания Renaissance Construction является крупнейшим иностранным подрядчиком в стране. В число ее проектов входят башня «Федерация» на территории Москва-сити и Лахта Центр в Петербурге. Также компания участвовала в строительстве торговых комплексов «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Пик», заводов «Форд», «Хёндай», пивзавода «Балтика» и других крупных объектов.