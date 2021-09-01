Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале строительства комплекса зданий для всех оборонных ведомств. Наблюдатели увидели в нем отсылки к Пентагону.



О торжественной церемонии рассказало турецкое агентство Anadolu. Проект «Полумесяц и звезда» предполагается реализовать в 2023 году, когда республике исполнится 100 лет. В зданиях разместятся министерство национальной обороны, генштаб, командование всех видов вооруженных сил. Общая площадь составит 12,6 млн квадратных метров, из них 890 тыс. квадратных метров — крытые помещения. В здании, построенном в форме полумесяца, расположатся конференц-залы, посередине соорудят плац площадью 23 тыс. квадратных метров.

