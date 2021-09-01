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Во время заката по петербургскому небу разлилось «золото»

Небо над Петербургом закутали кучерявые облака. Прослойки между ними заполнил золотой свет вечернего солнца. Красоту первого осеннего заката запечатлел корреспондент «Фонтанки».

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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На фотографиях также заметно отражение свинцовых туч в воде. Дождевых капель не наблюдается.

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«Фонтанка» писала, что днем в центре Петербурга прошел град. Похожие на крупный снег крупинки падали на землю города, встретившего первый день осени.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На дан.ный моме...нт приходится экономить на еде и лекарствах.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
rybalka
Красивые кадры, спасибо
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