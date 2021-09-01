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В Подмосковье лифт с женщиной и ребенком пролетел пять этажей

В подмосковном Одинцове лифт с женщиной и ребенком пролетел пять этажей. Об этом 1 сентября рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне в 33-этажном жилом комплексе. Жительница ехала на лифте вместе с 4-месячным ребенком, но тут подъемник резко устремился вниз. Он пролетел пять этажей и остановился.

Прокуратура организовала проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку «исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования». По результатам могут быть приняты меры реагирования.

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Комментарии (4)

263836471
Предыдущий случай, когда сорвались и полетели вниз на кабину противовесы, был гораздо печальнее... Снова перекос, который строители не признают как брак в своей работе?
263784231
Повезло, что сработали ловители на направляющих кабины, иначе новость бы была совсем нехорошей.
SmehSkvozSlezy
Хотелось бы знать, в каком состоянии женщина и ребенок!!?
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