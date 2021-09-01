В Подмосковье лифт с женщиной и ребенком пролетел пять этажей

В подмосковном Одинцове лифт с женщиной и ребенком пролетел пять этажей. Об этом 1 сентября рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.



Инцидент произошел накануне в 33-этажном жилом комплексе. Жительница ехала на лифте вместе с 4-месячным ребенком, но тут подъемник резко устремился вниз. Он пролетел пять этажей и остановился.



Прокуратура организовала проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку «исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования». По результатам могут быть приняты меры реагирования.

