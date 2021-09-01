Незаконная свалка на Конной Лахте стала уголовным делом. Ущерб превысил 154 млн рублей

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за незаконной свалки на улице 3-я Конная Лахта. Об этом 1 сентября сообщается на сайте городской прокуратуры.
В ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что размер ущерба, причиненный почвам, превысил 154 млн рублей. На свалке складировались различные отходы, в том числе строительный мусор.
«Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»)», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, к собственникам участка подан иск о возмещении причиненного ущерба.