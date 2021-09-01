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Незаконная свалка на Конной Лахте стала уголовным делом. Ущерб превысил 154 млн рублей

Ущерб от незаконной свалки на Конной Лахте превысил 154 млн рублей

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за незаконной свалки на улице 3-я Конная Лахта. Об этом 1 сентября сообщается на сайте городской прокуратуры.

В ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что размер ущерба, причиненный почвам, превысил 154 млн рублей. На свалке складировались различные отходы, в том числе строительный мусор.

«Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»)», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, к собственникам участка подан иск о возмещении причиненного ущерба.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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