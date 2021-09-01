Уткина дача наконец согреется. Подключить памятник к отоплению обещали еще в прошлом году

ГУП «ТЭК СПб» завершил монтаж теплосетей и установил энергоисточник на территории особняка «Уткина дача». Информацию об этом предприятие 1 сентября разместило на своем сайте.
Первоначально предполагалось, что к отоплению здание — федеральный памятник — подключат еще в 2020 году.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, ГУП «ТЭК СПб» выполнило работы в части подключения особняка к теплоснабжению к указанному в договоре сроку — октябрю 2021 года, и работы были синхронизированы с этапами реконструкции особняка, а также его готовностью к приему тепла.
Полностью реставрация памятника, которая началась еще в 2013 году, до сих пор не завершена: продолжаются работы в подвальных помещениях, одновременно восстанавливают нарушенное благоустройство.