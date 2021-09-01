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Уткина дача наконец согреется. Подключить памятник к отоплению обещали еще в прошлом году

На Уткиной даче завершили монтаж теплосетей

ГУП «ТЭК СПб» завершил монтаж теплосетей и установил энергоисточник на территории особняка «Уткина дача». Информацию об этом предприятие 1 сентября разместило на своем сайте.

Первоначально предполагалось, что к отоплению здание — федеральный памятник — подключат еще в 2020 году.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, ГУП «ТЭК СПб» выполнило работы в части подключения особняка к теплоснабжению к указанному в договоре сроку — октябрю 2021 года, и работы были синхронизированы с этапами реконструкции особняка, а также его готовностью к приему тепла.

Полностью реставрация памятника, которая началась еще в 2013 году, до сих пор не завершена: продолжаются работы в подвальных помещениях, одновременно восстанавливают нарушенное благоустройство.

Уткина дача — старинная усадьба, расположенная на небольшом холме у места слияния Охты и Оккервиля. Ансамбль был построен в 1790-х годах, предположительно по проекту Н. А. Львова. Служебный корпус — в 1820–1830-х годах, автор неизвестен. Вплоть до 2009 года в главном здании усадьбы сохранялись жилые квартиры. В том же году здание наделили статусом памятника федерального значения.

Здание расселили в 2010 году, в 2011-м — отдали музею городской скульптуры. Предполагается, после окончания реставрации в здании «поселится» филиал учреждения культуры.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите св.ои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
Karl_Ivanovich
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