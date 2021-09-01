Во Владивостоке в дни экономического форума отменена читка пьесы про разрушение Советского Союза

Во Владивостоке в дни Восточного экономического форума отменили открытую читку пьесы Михаила Дурненкова «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз» — трагикомедии о приключениях шестерых эстонских хиппи, жаждущих свободы и любви. О том, что это могло быть сделано «по звонку сверху», сообщил 1 сентября журнал «Театр» со ссылкой на приморские СМИ. Журналисты выяснили, что руководству Приморского краевого драматического театра молодежи якобы позвонили с запретом из министерства культуры и архивного дела Приморского края. Эту информацию на личной странице подтвердил бывший руководитель Приморского департамента культуры Сергей Матлин.

«В Театре молодежи запретили читать пьесу М. Дурненкова «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз», — написал он в соцсетях, — В четверг её читкой театр собирался открыть новый сезон. Теперь, как понимаю, творческий коллектив (а он действительно творческий) сидит и обтекает... Противно и мерзко...»



На информационных ресурсах самого театра 31 августа появилось сообщение, что читка переносится на 9 сентября, потому что «вечером 2 сентября на Центральной площади города состоится большой праздник». В эти дни в городе проводится Восточный экономический форум. Прямо о том, что пьесу Дурненкова читать не будут, не говорится. Но на 9 сентября в афише запланирована читка другого произведения.



Еще 30 августа в соцсетях Театра молодежи был опубликован анонс читки, которым зрителей приглашали «поговорить о шести молодых друзьях, чьи судьбы комическим и трагическим способом переплелись в едином порыве — противостоять государственной системе».



«Без морализаторства, агиток, плакатов и цензуры мы зовем вас поразмышлять о маленьком человеке с революционным запалом, который в своем стремлении разрушить систему разрушился сам», — обещали организаторы.

