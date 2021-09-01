В Петербурге разработали имитатор подводной лодки «Суррогат»

Подводный робот-беспилотник «Суррогат», который имитирует при помощи акустики подводную лодку для обмана противника, разработан в петербургском Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». Об этом 1 сентября сообщает РИА Новости.



«Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для «обмана» авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе — и стационарных систем. «Рубин» представил концепт-проект роботизированного комплекса «Суррогат» для проведения учений», — рассказал представитель «Рубина».

