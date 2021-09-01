FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
73.19р86.39р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

В Петербурге разработали имитатор подводной лодки «Суррогат»

Подводный робот-беспилотник «Суррогат», который имитирует при помощи акустики подводную лодку для обмана противника, разработан в петербургском Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». Об этом 1 сентября сообщает РИА Новости.

«Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для «обмана» авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе — и стационарных систем. «Рубин» представил концепт-проект роботизированного комплекса «Суррогат» для проведения учений», — рассказал представитель «Рубина».

Он уточнил, что имитатор подлодки на литий-ионных батареях способен действовать до 16 часов. Все это время он воспроизводит маневрирование субмарины.

ЦКБ МТ «Рубин» базируется в Петербурге и специализируется на проектировании подлодок и подводных необитаемых аппаратов. Здесь разработаны стратегические атомные подлодки класса «Борей» и неатомные класса «Варшавянка».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266222919
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если остави.те свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний