В Петербурге разработали имитатор подводной лодки «Суррогат»

Подводный робот-беспилотник «Суррогат», который имитирует при помощи акустики подводную лодку для обмана противника, разработан в петербургском Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». Об этом 1 сентября сообщает РИА Новости.
«Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для «обмана» авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе — и стационарных систем. «Рубин» представил концепт-проект роботизированного комплекса «Суррогат» для проведения учений», — рассказал представитель «Рубина».
Он уточнил, что имитатор подлодки на литий-ионных батареях способен действовать до 16 часов. Все это время он воспроизводит маневрирование субмарины.
ЦКБ МТ «Рубин» базируется в Петербурге и специализируется на проектировании подлодок и подводных необитаемых аппаратов. Здесь разработаны стратегические атомные подлодки класса «Борей» и неатомные класса «Варшавянка».