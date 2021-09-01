«Если не будешь читать — будешь страдать». В Британии суд приговорил молодого неонациста к чтению Диккенса

Как сообщил накануне, 31 августа, портал LincolnshireLive, судья Тимоти Спенсер посчитал, что встать на путь исправления Джону поможет, в частности, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, романы Диккенса и другие произведения классической литературы.



«Ты одинокий человек, у тебя мало настоящих друзей, если они вообще есть. Ты читал Диккенса? Остин? Начни с «Гордости и предубеждения» и «Повести о двух городах» Диккенса. 4 января ты расскажешь мне, что прочитал, и я проверю тебя. Я проверю тебя, и, если я увижу, что ты лжешь мне, ты будешь страдать. Я буду наблюдать за тобой, Бен Джон, на каждом шагу твоего пути. Если ты подведёшь меня, ты знаешь, что произойдёт», — предостерёг обвиняемого судья Спенсер.

