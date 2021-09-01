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«Если не будешь читать — будешь страдать». В Британии суд приговорил молодого неонациста к чтению Диккенса

Нестандартное наказание выбрал суд в Великобритании для признанного виновным в хранении инструкции по изготовлению взрывчатки 21-летнего неонациста Бена Джона из графства Линкольншир. Молодому человеку светило до 15 лет тюрьмы за возможную подготовку теракта, однако вместо реального срока ему было предписано читать классику.

Как сообщил накануне, 31 августа, портал LincolnshireLive, судья Тимоти Спенсер посчитал, что встать на путь исправления Джону поможет, в частности, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, романы Диккенса и другие произведения классической литературы.

«Ты одинокий человек, у тебя мало настоящих друзей, если они вообще есть. Ты читал Диккенса? Остин? Начни с «Гордости и предубеждения» и «Повести о двух городах» Диккенса. 4 января ты расскажешь мне, что прочитал, и я проверю тебя. Я проверю тебя, и, если я увижу, что ты лжешь мне, ты будешь страдать. Я буду наблюдать за тобой, Бен Джон, на каждом шагу твоего пути. Если ты подведёшь меня, ты знаешь, что произойдёт», — предостерёг обвиняемого судья Спенсер.

Справедливости ради стоит отметить, что свой срок молодой неонацист, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей за публикации ультраправого толка в соцсетях и цитирование нацистских вождей, всё же получил. Его приговорили к двух годам тюрьмы — правда, с отсрочкой на два года. Также ему выдано предписание в течение ближайших пяти лет постоянно держать связь с полицией и вести максимально прозрачную онлайн-активность.

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Комментарии (4)

hal9000
На лето же задают читать..помню прочитал все пошел к директору школы...говорю все прочитал..а он там с женой картошку окучивал..он меня отправил к класному руководителю..а та мне сказала что в сентябре спрошу..а сейчас читай мол сказки зарубежных писателей..я быстренько все прочитал и опять к директору мол все прочитал..а он там с женой опять по хозяйству чето делали..он мне говорит на те Маркса иди читай..дал мне три тома..еле допер до дома..правда я не прочитал все..тока один том..
Oleg_I
Диккенс - это суровое наказание.
266081655
А у нас можно приговорить к чтению Льва Толстого.....
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