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Урок футбола появился с 1 сентября в 15 школах Петербурга

Уроки по футболу появились в российских школах в новом учебном году. Как сообщили 1 сентября в пресс-службе Российского футбольного союза, 150 общеобразовательных учреждений из 8 регионов страны примут участие в первом этапе проекта «Футбол в школе».

Обучать игре будут раз в неделю в рамках третьего урока физкультуры. В этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга.

В Петербурге к программе подключились 15 школ из Центрального, Колпинского, Калининского, Выборгского, Пушкинского, Кировского, Приморского, Красносельского и Петродворцового районов. Во все учреждения РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

«Появление футбола в учебном плане, а также регулярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе. Начав занятия футболом в школе, ребёнок может увлечься этим видом спорта, после чего перейти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить свое футбольное обучение и потенциально — вырасти в профессионального футболиста. Ключевой задачей проекта при этом является обучение педагогов, чтобы они проводили занятия футболом по современным методикам», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Также предполагается создание на муниципальном уровне школьных футбольных лиг — регулярных соревнований между школами. С 2022 года РФС совместно с Минспортом и Минпросвещения запустит Единую лигу для всех школ. Ожидается, что в итоге в проект будут включены 2 500 общеобразовательных учреждений из 40 субъектов РФ.

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Комментарии (3)

f0ntan
Как дополнительные учебные часы, т.е. увеличив учебную нагрузку учащихся? Или сократив число занятий по какой-то другой учебной дисциплине?
266081655
А преподавать будет Дзюба? По телику?
Mohsogol
А есть же турнир Кожаный мяч.
В 1964 году в нем участвовало 170 тысяч команд более 3 миллионов детей, вот это была массовость!!!
РФС этим и должен заниматься вместе с Минспортом.
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