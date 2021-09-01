Урок футбола появился с 1 сентября в 15 школах Петербурга

Уроки по футболу появились в российских школах в новом учебном году. Как сообщили 1 сентября в пресс-службе Российского футбольного союза, 150 общеобразовательных учреждений из 8 регионов страны примут участие в первом этапе проекта «Футбол в школе».

Обучать игре будут раз в неделю в рамках третьего урока физкультуры. В этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга.



В Петербурге к программе подключились 15 школ из Центрального, Колпинского, Калининского, Выборгского, Пушкинского, Кировского, Приморского, Красносельского и Петродворцового районов. Во все учреждения РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

«Появление футбола в учебном плане, а также регулярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе. Начав занятия футболом в школе, ребёнок может увлечься этим видом спорта, после чего перейти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить свое футбольное обучение и потенциально — вырасти в профессионального футболиста. Ключевой задачей проекта при этом является обучение педагогов, чтобы они проводили занятия футболом по современным методикам», — заявил президент РФС Александр Дюков.

