На Петроградской стороне снова закрывается кафе «Снежинка». Завсегдатаи не приняли новый формат, а владельцы почувствовали ностальгию

«Снежинка» — наследник одного из старейших в городе заведений общественного питания. Открытая в 1957 году в формате кафе-мороженого, она до начала 2021 года работала в концепции рюмочной. Но из-за коронавирусных ограничений владельцы решили отказаться от собственного бизнеса и сдали помещение в аренду. Кафе Екатерины Бокучавы обыгрывало советские традиции: интерьер был оформлен в ретро-стиле, при этом предлагая кухню ашкенази — евреев, живших на территории Восточной Европы и СССР (снежинка превратилась в звезду Давида на вывеске).

Помещение решила вернуть себе его владелица, чтобы снова управлять заведением самостоятельно, пояснила она «Фонтанке». 1 сентября станет последним днем работы.

Но, по словам Екатерины Бокучавы, новый формат не приняли завсегдатаи. «Гости, которые приходили раньше в «Снежинку», продолжали на протяжении пяти месяцев заходить. [Это были] неприятные люди, которые говорили всякие гадости, позволяли антисемитские слова в наш адрес. Цены их тоже не устраивали», — рассказала она.



В итоге когда прежняя владелица, поддавшись порыву ностальгии, предложила расторгнуть договор аренды и компенсировать понесенные расходы, ресторатор согласилась. По словам Екатерины Бокучавы, свою «Снежинку» она собирается перезапустить на новом месте, но помещение еще не выбрано.



Прежний собственник, которому в наследство досталось оборудование без интерьера, также готовит заведение к открытию. С большой долей вероятности, оно вернется в формат ностальгической рюмочной.

