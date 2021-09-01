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На Петроградской стороне снова закрывается кафе «Снежинка». Завсегдатаи не приняли новый формат, а владельцы почувствовали ностальгию

Петербургский ресторатор Екатерина Бокучава закрывает кафе еврейской кухни «Снежинка» на Малом проспекте Петроградской стороны.

Помещение решила вернуть себе его владелица, чтобы снова управлять заведением самостоятельно, пояснила она «Фонтанке». 1 сентября станет последним днем работы.

«Снежинка» — наследник одного из старейших в городе заведений общественного питания. Открытая в 1957 году в формате кафе-мороженого, она до начала 2021 года работала в концепции рюмочной. Но из-за коронавирусных ограничений владельцы решили отказаться от собственного бизнеса и сдали помещение в аренду. Кафе Екатерины Бокучавы обыгрывало советские традиции: интерьер был оформлен в ретро-стиле, при этом предлагая кухню ашкенази — евреев, живших на территории Восточной Европы и СССР (снежинка превратилась в звезду Давида на вывеске).

Но, по словам Екатерины Бокучавы, новый формат не приняли завсегдатаи. «Гости, которые приходили раньше в «Снежинку», продолжали на протяжении пяти месяцев заходить. [Это были] неприятные люди, которые говорили всякие гадости, позволяли антисемитские слова в наш адрес. Цены их тоже не устраивали», — рассказала она.

В итоге когда прежняя владелица, поддавшись порыву ностальгии, предложила расторгнуть договор аренды и компенсировать понесенные расходы, ресторатор согласилась. По словам Екатерины Бокучавы, свою «Снежинку» она собирается перезапустить на новом месте, но помещение еще не выбрано.

Прежний собственник, которому в наследство досталось оборудование без интерьера, также готовит заведение к открытию. С большой долей вероятности, оно вернется в формат ностальгической рюмочной.

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Комментарии (1)

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