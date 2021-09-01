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Ульяновская пенсионерка-зацепер хотела бесплатно прокатиться и остановила трамвай

Пенсионерка в Ульяновске села на цепной прибор трамвая: видимо, пыталась проехать «зайцем». Из-за этого транспортное средство не могло продолжить движение, сообщает 1 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

«Инцидент произошел 31 августа на остановке трамвая № 15 на улице Верхней Полевой. Пожилая женщина присела на цепной прибор трамвая, правой рукой держась за дворник», — рассказал собеседник агентства.

Водитель выпустила из трамвая пассажиров, а с пенсионеркой провели беседу. Она «кричала что-то невнятное», а затем ретировалась. История длилась несколько минут, поэтому задержки в движении трамваев не было, уточнили в мэрии.

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Комментарии (3)

tatarin
Офигеть, как интересно! А что там в Нижнем Новгороде происходит1?
Контрабанда
почему она спереди трамвая села?, зацеперская неопытность или женский опыт
AlBerkut
Старики-разбойники😂
Бабуся решила молодость вспомнить😂
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