Пенсионерка в Ульяновске села на цепной прибор трамвая: видимо, пыталась проехать «зайцем». Из-за этого транспортное средство не могло продолжить движение, сообщает 1 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.



«Инцидент произошел 31 августа на остановке трамвая № 15 на улице Верхней Полевой. Пожилая женщина присела на цепной прибор трамвая, правой рукой держась за дворник», — рассказал собеседник агентства.

