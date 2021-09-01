В Москве будут платить за проезд лицом. Скоро Face Pay заработает на всех станциях метро

На всех станциях московского метро с 15 октября будет возможно оплатить проезд лицом — через Face Pay. Об этом 1 сентября рассказал мэр столицы Сергей Собянин на II федеральном просветительском марафоне «Новое знание».



По его словам, сейчас система работает на трех московских станциях. Уже 15 тысяч человек внесли свои биометрические данные, чтобы получить возможность расплачиваться через Face Pay.



«Мы думали, что никто не будет записывать, кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счёт — это же с ума сойти. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы», — сообщил Собянин.

