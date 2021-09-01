FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
73.28р86.67р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
10
Печать

В Москве будут платить за проезд лицом. Скоро Face Pay заработает на всех станциях метро

Систему Face Pay запустят на всех станциях московского метро с 15 октября

На всех станциях московского метро с 15 октября будет возможно оплатить проезд лицом — через Face Pay. Об этом 1 сентября рассказал мэр столицы Сергей Собянин на II федеральном просветительском марафоне «Новое знание».

По его словам, сейчас система работает на трех московских станциях. Уже 15 тысяч человек внесли свои биометрические данные, чтобы получить возможность расплачиваться через Face Pay.

«Мы думали, что никто не будет записывать, кому охота себя фотографировать, заводить в систему свои данные, привязывать банковский счёт — это же с ума сойти. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы», — сообщил Собянин.

Тем временем в Петербурге хотят ввести пересадочный тариф, который должен позволить пассажирам минимально доплачивать за смену транспорта в течение часа. В Москве пересадки на наземном общественном транспорте стали бесплатными — в течение 90 минут с начала поездки.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Ruth D. Armstead
"Особое мнение" все ближе и ближе
Vasya11
Колпак в завершающей стадии.
Возможно это и к лучшему по вопросу безопасности в отношении коренного населения. Только теперь сотрудникам ГИБДД следует усилить внимание к джихат-корытам. Желательно с усилением ОМОН Росгвардии. Тка как подавляющее большенство из "трудовых" мигрантов откажутся от услуг подземки и отдадут предпочтение услугам своих соотечественников по вере. Которым будут сдавать в аренду корыта местные жители.

Давно твержу.
Берёт мигрант корыто в прокат, сразу весить на это корыто цветной гос.номер с указанием где-нибудь в углу цифру. Указывающую сколько лиц используют данное корыто.
А то встречаются случаи, когда берёт один, а на самом деле пользуются несколько родственников по одному ВУ. Причём, пользуются даже те, кто никогда не имел тех самых ВУ. Даже у себя на Родине.
Или те, кому даже ещё не исполнилось 18 лет, а волосянной покров на лице как у 40 летнего.
Лично, многократно, в силу обеспечения безопасности с такими случаями сталкивался.
aprahka
Фэйсом об тэйбл. 😂
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний