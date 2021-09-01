Путин: Пока еще рано говорить о широком использовании ГМО-продуктов в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока еще преждевременно говорить о широком использовании генно-модифицированных продуктов в России. Такое мнение глава государства выразил 1 сентября на встрече со школьниками в рамках марафона «Новое знание».



«Вопрос использования генно-модифицированных продуктов, действительно, очень сложный, и, как считают специалисты, он все-таки не готов пока к тому, чтобы широко использовать это так, как делают это, допустим, в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою и кукурузу в огромных количествах, потом используют в корм скоту, потом это мясо попадает в продажу также, как и сами продукты», — приводит слова Путина ТАСС.

