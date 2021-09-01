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Путин: Пока еще рано говорить о широком использовании ГМО-продуктов в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока еще преждевременно говорить о широком использовании генно-модифицированных продуктов в России. Такое мнение глава государства выразил 1 сентября на встрече со школьниками в рамках марафона «Новое знание».

«Вопрос использования генно-модифицированных продуктов, действительно, очень сложный, и, как считают специалисты, он все-таки не готов пока к тому, чтобы широко использовать это так, как делают это, допустим, в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою и кукурузу в огромных количествах, потом используют в корм скоту, потом это мясо попадает в продажу также, как и сами продукты», — приводит слова Путина ТАСС.

В России с 2016 года действует закон, согласно которому в стране запрещено выращивать ГМО-растения и ввозить генно-модифицированные семена. Президент отметил, что этот закон ограничивает использование ГМО-продукции, чтобы она не попала на стол к человеку, при этом никто не запрещает «работу по этому направлению в научных целях».

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Комментарии (1)

McGillavry
Пальмовое масло — натуральнейший из всех натуральных продуктов. Никакого ГМО там быть не может.
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