В театре спектакль определяют как «остросюжетный кибер-триллер». По сюжету юный блогер Андрон передает свои пароли кому попало в сети, и им начинает интересоваться злая сущность из Интернета — компьютерный вирус Темный Бот, который хочет через незадачливого школьника выйти в оффлайн и творить зло уже там, пишет 1 сентября «Тайга.инфо» . Куратором постановки выступило управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу. Как заявляют в ведомстве, спектакль учит детей бережному отношению к персональным данным.

«Практически всю методическую часть мы взяли у РКН. Эти материалы ведомство использует на классных часах в школах. Все это переработал омский драматург Дмитрий Войдак. Мы очень много говорим, например, о том, что нельзя нигде оставлять свои пароли от мессенджеров и соцсетей, — рассказал изданию директор театра Юрий Горлатых. — У школьников формируется понимание. Кто-то действительно позволял себе отключить антивирусник, а сейчас, я думаю, уже не будет так делать».



По его словам, сотрудники РКН были на премьере спектакля и остались довольны. Особенно им понравилось взаимодействие с залом, когда уже победивший зло герой спрашивает во время очередного стрима, как ему поступить, а дети ему хором отвечают. У школьников спектакль очень популярен, сказал Горлатых, на сентябрь театр запланировал девять показов. Он добавил, что после показа дети часто просят посмотреть куклу Темного Бота.

«Прототипы Темного Бота — злодеи, всемирное зло, которое обитает в сети. Все куклы в спектакле — планшетные, а Темный Бот — марионетка. Он похож и на таракана, и на какой-то вирус — дети так воспринимают. После показа просят дать посмотреть, что за кукла, как работает. Вообще очень технически насыщенный спектакль. Очень серьезная работа была проделана», — рассказал Горлатых.