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Испанский хамон и французский сыр уехали с петербургского рынка вместе с таможней. Полки опустели почти на три центнера

Почти три центнера санкционных продуктов изъяли на рынке «Полюстровский»

Сразу несколько витрин опустели после визита сотрудников Северо-Западной таможни и Россельхознадзора на Полюстровском рынке в Калининском районе Петербурга.

Как сообщает 1 сентября пресс-служба СЗТУ, рейд по осмотру торговых точек городского рынка совместными усилиями проводили в последний день лета.

В трех торговых точках нашли и изъяли 273 килограмма санкционной продукции.

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«Сыры, масло и мясная продукция, произведенные во Франции, Финляндии, Италии, Испании и других странах Евросоюза, не имели разрешительных документов и не проходили надлежащую сертификацию», — сообщает СЗТУ.

Весь товар изъяли сотрудники Россельхознадзора.

Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям «Нарушение продавцом требований технических регламентов» и «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».

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Комментарии (6)

***_555
Сегодня праздник у девчат!
264534701
ведмедеву запихать в глотку! чтоб он подавился.
McGillavry
Просто уму не постижимо, что бы стало с теми гражданами, которые бы купили эти продукты.
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