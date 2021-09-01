Сразу несколько витрин опустели после визита сотрудников Северо-Западной таможни и Россельхознадзора на Полюстровском рынке в Калининском районе Петербурга.
Как сообщает 1 сентября пресс-служба СЗТУ, рейд по осмотру торговых точек городского рынка совместными усилиями проводили в последний день лета.
В трех торговых точках нашли и изъяли 273 килограмма санкционной продукции.
«Сыры, масло и мясная продукция, произведенные во Франции, Финляндии, Италии, Испании и других странах Евросоюза, не имели разрешительных документов и не проходили надлежащую сертификацию», — сообщает СЗТУ.
Весь товар изъяли сотрудники Россельхознадзора.
Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям «Нарушение продавцом требований технических регламентов» и «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».