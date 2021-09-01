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Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» вышел из комы. Он всё ещё в тяжёлом состоянии

Музыкант Владимир Бурдин пришёл в сознание после состояния комы

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин пришёл в сознание после комы. Об этом 1 сентября на странице музыканта «ВКонтакте» написал его брат Тимофей Бурдин.

«Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ. Очень сильное поражение лёгких. Состояние до сих пор тяжëлое. Организм борется. Прогнозов пока врачи дать не могут», — рассказал он.

О том, что Бурдин впал в кому, стало известно 26 августа. Он попал в реанимацию с 80%-ным поражением лёгких из-за коронавируса.

Владимир Бурдин — известный российский музыкант и поэт. Родился в 1973 году, живёт в Екатеринбурге. Кроме «Смысловых галлюцинаций» его песни исполняли группы «Пилот», «Ковчег», «Синтаксис» и другие.

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