Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» вышел из комы. Он всё ещё в тяжёлом состоянии

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин пришёл в сознание после комы. Об этом 1 сентября на странице музыканта «ВКонтакте» написал его брат Тимофей Бурдин.

«Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ. Очень сильное поражение лёгких. Состояние до сих пор тяжëлое. Организм борется. Прогнозов пока врачи дать не могут», — рассказал он.



О том, что Бурдин впал в кому, стало известно 26 августа. Он попал в реанимацию с 80%-ным поражением лёгких из-за коронавируса.

