ООН: За 50 лет в мире стало в пять раз больше стихийных бедствий

За последние 50 лет количество стихийных бедствий в мире увеличилось в пять раз, зато смертность от них снизилась втрое. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН, опубликованном 1 сентября.
«Количество погодных, климатических и гидрологических экстремальных явлений увеличивается, и они станут более частыми и суровыми во многих частях света в результате климатических изменений», — говорится в заявлении генсека организации Петтери Тааласа.
С 1970 года в мире зарегистрировали более 11 тысяч стихийных бедствий, из-за которых погибли более 2 миллионов человек. Большинство смертей вызвала засуха (около 650 тысяч), на втором месте — штормы (более 577 тысяч). Наводнения унесли порядка 59 тысяч жизней, а аномальная жара — до 56 тысяч.
Если в 1970-х годах от природных катастроф погибало более 50 тысяч человек каждый год, то в 2010-е годы — меньше 20 тысяч. Во многом, отмечают в докладе, это связано с системами раннего предупреждения катаклизмов. А вот экономических потерь от них стало больше в семь раз: в 1970-х годах каждый день сумма ущерба составляла около 49 миллионов долларов, а в 2010–2019 годах — уже 383 миллиона.