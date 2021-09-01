ООН: За 50 лет в мире стало в пять раз больше стихийных бедствий

За последние 50 лет количество стихийных бедствий в мире увеличилось в пять раз, зато смертность от них снизилась втрое. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН, опубликованном 1 сентября.



«Количество погодных, климатических и гидрологических экстремальных явлений увеличивается, и они станут более частыми и суровыми во многих частях света в результате климатических изменений», — говорится в заявлении генсека организации Петтери Тааласа.

С 1970 года в мире зарегистрировали более 11 тысяч стихийных бедствий, из-за которых погибли более 2 миллионов человек. Большинство смертей вызвала засуха (около 650 тысяч), на втором месте — штормы (более 577 тысяч). Наводнения унесли порядка 59 тысяч жизней, а аномальная жара — до 56 тысяч.