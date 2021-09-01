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Смог от горящей свалки спровоцировал массовое ДТП в Свердловской области. Водители пробирались в нулевой видимости

Четыре машины столкнулись из-за смога от пожара в Свердловской области

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/ekb.serov" class="io-leave-page _" target="_blank">«ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»</a>
Скриншот видео из группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»
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На трассе в Свердловской области 1 сентября из-за смога от пожара столкнулись сразу несколько машин. Водители в соцсетях делятся видео, от которых можно почувствовать себя ёжиком в тумане.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД региона, в Нижнетуринском городском округе произошел пожар на полигоне бытовых отходов. Смог накрыл трассу Екатеринбург — Серов, и из-за плохой видимости на 22-м километре дороги столкнулись четыре автомобиля. Сначала Volvo наехал на мужчину, который стоял на проезжей части рядом со своим Hyundai, потом столкнулся с этим «Хёндэ», отчего тот по инерции ударил КАМАЗ и ВАЗ.

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В результате аварии травмы получил попавший под машину мужчина, ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время движение в районе места ДТП не затруднено, дым рассеялся.

Каково было ехать в пелене дыма, автомобилисты показывают в соцсетях.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/ekb.serov" class="io-leave-page _" target="_blank">«ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»</a>
Скриншот видео из группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

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