На трассе в Свердловской области 1 сентября из-за смога от пожара столкнулись сразу несколько машин. Водители в соцсетях делятся видео, от которых можно почувствовать себя ёжиком в тумане.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД региона, в Нижнетуринском городском округе произошел пожар на полигоне бытовых отходов. Смог накрыл трассу Екатеринбург — Серов, и из-за плохой видимости на 22-м километре дороги столкнулись четыре автомобиля. Сначала Volvo наехал на мужчину, который стоял на проезжей части рядом со своим Hyundai, потом столкнулся с этим «Хёндэ», отчего тот по инерции ударил КАМАЗ и ВАЗ.