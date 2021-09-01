«Человек не может смотреть, как мучается животное». Путин вступился за бездомных кошек и собак

Президент России вступился за брошенных хозяевами домашних животных.

«Многие просто бросают своих питомцев, кошек-собак и так далее. <...> Они реально страдают», — заявил 1 сентября Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке. Встречу транслировали на сайте марафона «Новое знание».

По его словам, бездомные кошки и собаки — это большая проблема для самих «братьев наших меньших». При этом он считает, что животные ни в чем не виноваты. Президент уверен, что «современный цивилизованный человек не может проходить и смотреть, как мучается животное».

