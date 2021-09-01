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«Человек не может смотреть, как мучается животное». Путин вступился за бездомных кошек и собак

Путин осудил людей, которые бросают домашних животных

Президент России вступился за брошенных хозяевами домашних животных.

«Многие просто бросают своих питомцев, кошек-собак и так далее. <...> Они реально страдают», — заявил 1 сентября Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке. Встречу транслировали на сайте марафона «Новое знание».

По его словам, бездомные кошки и собаки — это большая проблема для самих «братьев наших меньших». При этом он считает, что животные ни в чем не виноваты. Президент уверен, что «современный цивилизованный человек не может проходить и смотреть, как мучается животное».

«С другой стороны, есть проблемы не менее острые — бродячие собаки. Сколько мы знаем случаев нападения на людей, на детей», — отметил президент и признал необходимость совершенствовать подходы в этой области.

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Комментарии (6)

260835951
Кам был прав Немцов,другого не скажешь...
SERGEY111
Пpекpасна собака, сидящая в будке,
У ней pасцветают в душе незабудки,
В желудке игpает клаpнет!
Hо шутки с бpодячей собакой бездомной
Опасны, особенно полночью темной,
И каждому ясно, что эта собака
Всех без pазбоpу гpызет!

Hикто не хватает зубами за пятку,
Hикто не съедает гpажданку лошадку
А с ней гpажданина кота
Когда у собаки есть будка и миска,
Ошейник, луна, а в желудке сосиска
И каждому ясно, что эта собака
HЕ кpуглая сиpота!

Собака бывает кусачей.. ( с) .
Komarinsk2019
Не прошло и 20-ти лет, как заметил проблему, зоркий сокол наш.
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