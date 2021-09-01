Глава Северо-Западного института управления РАНХиГС снялся с выборов. Ему продлили контракт ректора

Ректор баллотировался в Законодательное собрание от «Справедливой России». Как рассказали «Фонтанке» присутствовавшие на линейке, Шамахов заявил, что остаться в вузе, а не идти на выборы его попросили студенты. Собеседники в «Справедливой России» добавили, что избираться в депутаты Шамахов собирался, предполагая, что заканчивает свою карьеру в вузе, однако недавно ему продлили контракт. «Вероятно, с этим и связано то, что за три недели до выборов он снимает свою кандидатуру», — отметил источник в партии.

