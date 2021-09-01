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Глава Северо-Западного института управления РАНХиГС снялся с выборов. Ему продлили контракт ректора

Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов снялся с выборов. Об этом он заявил 1 сентября на линейке студентам.

Ректор баллотировался в Законодательное собрание от «Справедливой России». Как рассказали «Фонтанке» присутствовавшие на линейке, Шамахов заявил, что остаться в вузе, а не идти на выборы его попросили студенты. Собеседники в «Справедливой России» добавили, что избираться в депутаты Шамахов собирался, предполагая, что заканчивает свою карьеру в вузе, однако недавно ему продлили контракт. «Вероятно, с этим и связано то, что за три недели до выборов он снимает свою кандидатуру», — отметил источник в партии.

Шамахов баллотировался по 13-му округу в Приморском районе от партии «Справедливая Россия». Собеседники «Фонтанки» отмечали, что он претендовал на пост вице-спикера и пользовался поддержкой губернатора Александра Беглова.

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Комментарии (1)

jokir
Шамахов в своём заведении собрал всех, кого уволили из СЗТУ, в т.ч. по коррупционной составляющей )))
Какую «справедливую» Россию он собрался строить?
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