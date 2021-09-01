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«Помощник Албина» продолжил махинации в Петербурге и купил люксовый автомобиль и одежду за счет бывшей жены

В Петербург из Москвы привезли мужчину по делу о мошенничестве в отношении бывшей жены на 8 млн

Александр Баргутин, который несколько лет назад прославился как «помощник» Албина, продающий должности в администрации Московского района, снова задержан. И снова по делу о мошенничестве. На этот раз пострадавшая — его бывшая жена.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники петербургского главка 1 сентября привезли из Москвы в Петербург 45-летнего Баргутина, который стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительной информации, в полицию Петербурга обратилась гендиректор одной из петербургских фирм, которая занимается проектированием и поставкой профессионального оборудования. Она рассказала, что осенью 2017 года ей позвонил бывший муж Баргутин и предложил встретиться как добрые друзья. На рандеву в ресторане у Парка Победы говорил в основном мужчина: он рассказал, что переехал в Москву, имеет серьезный бизнес по оснащению профессиональным оборудованием крупных гособъектов и крепкие связи в ФСБ.

Об этом разговоре предпринимательница вспомнила, когда в декабре 2017 года компания получила контракт на поставку торгового оборудования, которое, как выяснилось, можно было купить только у фирмы, его эксплуатирующей, и только за наличные. По версии следствия, Баргутин обещал помочь с обналичиванием средств и познакомил бывшую жену с некоей Ириной, которая этим якобы занималась и для него за 10 % от суммы.

Женщина дала распоряжение, и на счета компании, которой якобы руководила Ирина, перечислили почти 8 млн рублей. Однако сумки с деньгами она так и не дождалась. Ирина после многочисленных звонков якобы призналась, что действовала в интересах Баргутина и также потеряла деньги, доверившись ему. Сам бывший муж ушел со всех радаров, и телефоны его были выключены.

Как смогли выяснить сотрудники правоохранительных органов, мужчина еще в ноябре 2017 года начал искать себе через автосалоны дорогую иномарку. И полученные от компании бывшей жены деньги пошли на её покупку, а также на одежду известных брендов.

Небезынтересно и то, что по делу о покушении на мошенничество, когда «помощник» Албина Баргутин продавал должность замглавы администрации Московского района за миллион, он получил год условно с испытательным сроком в 1,5 года. На момент нового преступления (если его вина будет доказана, конечно) испытательный срок не закончился.

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Комментарии (3)

Danik
Крепкий бизднесмен.
Да и выборы на носу.
В любой партии к лицу.
Ну и заседать среди таких же вполне может!)
266222463
Вспомнила через 4 года.
266203200
С таким послужным год условки и в администрацию. А там и до депутатства недалече.
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