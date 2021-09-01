«Помощник Албина» продолжил махинации в Петербурге и купил люксовый автомобиль и одежду за счет бывшей жены

По предварительной информации, в полицию Петербурга обратилась гендиректор одной из петербургских фирм, которая занимается проектированием и поставкой профессионального оборудования. Она рассказала, что осенью 2017 года ей позвонил бывший муж Баргутин и предложил встретиться как добрые друзья. На рандеву в ресторане у Парка Победы говорил в основном мужчина: он рассказал, что переехал в Москву, имеет серьезный бизнес по оснащению профессиональным оборудованием крупных гособъектов и крепкие связи в ФСБ.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники петербургского главка 1 сентября привезли из Москвы в Петербург 45-летнего Баргутина, который стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом разговоре предпринимательница вспомнила, когда в декабре 2017 года компания получила контракт на поставку торгового оборудования, которое, как выяснилось, можно было купить только у фирмы, его эксплуатирующей, и только за наличные. По версии следствия, Баргутин обещал помочь с обналичиванием средств и познакомил бывшую жену с некоей Ириной, которая этим якобы занималась и для него за 10 % от суммы.



Женщина дала распоряжение, и на счета компании, которой якобы руководила Ирина, перечислили почти 8 млн рублей. Однако сумки с деньгами она так и не дождалась. Ирина после многочисленных звонков якобы призналась, что действовала в интересах Баргутина и также потеряла деньги, доверившись ему. Сам бывший муж ушел со всех радаров, и телефоны его были выключены.



Как смогли выяснить сотрудники правоохранительных органов, мужчина еще в ноябре 2017 года начал искать себе через автосалоны дорогую иномарку. И полученные от компании бывшей жены деньги пошли на её покупку, а также на одежду известных брендов.

