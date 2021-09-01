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Бетономешалка сбила под Петербургом шестилетнего ребенка на глазах у отца

В садоводстве Лужского района Ленобласти водитель грузовика со стройматериалами на глазах у отца сбил шестилетнего мальчика. Как сообщает 1 сентября 47news со ссылкой на дорожную полицию, ребенка увезли в больницу с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, авария произошла накануне около 11 утра. 47-летний водитель бетонономешалки разгружал стройматериалы и, сдавая назад, сбил шестилетнего мальчика. Известно, что рядом с ним был отец. Пострадавший госпитализирован с тяжелой травмой головы.

Обстоятельства происшествия выясняют инспекторы ГИБДД и сотрудники Следственного комитета Луги.

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