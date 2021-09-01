Бетономешалка сбила под Петербургом шестилетнего ребенка на глазах у отца

В садоводстве Лужского района Ленобласти водитель грузовика со стройматериалами на глазах у отца сбил шестилетнего мальчика. Как сообщает 1 сентября 47news со ссылкой на дорожную полицию, ребенка увезли в больницу с тяжелыми травмами.



По предварительной информации, авария произошла накануне около 11 утра. 47-летний водитель бетонономешалки разгружал стройматериалы и, сдавая назад, сбил шестилетнего мальчика. Известно, что рядом с ним был отец. Пострадавший госпитализирован с тяжелой травмой головы.

