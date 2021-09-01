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Всего 12% студентов привились от коронавируса. В Минобрнауки пообещали «большую разъяснительную работу»

Глава Минобрнауки: Более 12% студентов и 45% сотрудников российских вузов прошли вакцинацию от коронавируса

Про результаты вакцинации от коронавируса студентов и преподавателей российских вузов рассказал глава Минобрнауки.

«В целом по России там, по-моему, чуть больше 45% [преподавателей вузов привились от COVID-19]. Что касается студентов, то, конечно, здесь ситуация несколько иная. <...> В целом если по России брать — там больше 12% [привились]», — цитирует 1 сентября заявление Валерия Фалькова ТАСС. По его словам, такой процент привитых студентов может объясняться каникулами, а также тем, что некоторые уже выпустились из своих учебных заведений.

Фальков также добавил, что в Москве привили уже более 60% педагогов. Глава Минобрнауки заверил, что ведомством будет проведена «большая разъяснительная работа».

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